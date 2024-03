Adolescente pega carro do pai escondido e bate contra o muro de condomínio

Vítima foi socorrida pelo SAMU sem maior gravidade

Um adolescente de 14 anos ficou ferido ao se envolver em um acidente com o veículo do pai no início da madrugada de sexta-feira (29). O garoto, na companhia de um amigo de 17 anos, pegou o carro escondido e bateu o Fiat Mobi contra o muro do Condomínio Maria Meireles, em Três Lagoas.

Com o forte impacto, o adolescente de 14 anos bateu a cabeça e foi socorrido por uma das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até a unidade médica. Seu amigo não teve ferimentos.

O pai do garoto, que reside na região do Novo Oeste, teria saído para buscar um lanche na localidade Para o pai, que esteve no local e lamentou o fato, restou o prejuízo, devido o carro não ter seguro. A Polícia Militar esteve no local registrando o ocorrido.

