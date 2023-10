Mulher foi baleada após ex-companheiro enviar ordens direto do presídio

A Delegacia de Atendimento à Mulher, com apoio da Seção de Investigações Gerais, identificou o responsável por disparar três tiros contra uma mulher, de 27 anos, na quarta-feira (12), em Nova Andradina, a aproximadamente 299 quilômetros de Campo Grande.

Segundo investigações da Polícia Civil, a vítima vinha sofrendo ameaças de seu ex-companheiro, que atualmente está preso em regime fechado. Suspeita-se que ele tenha sido o mandante do crime, que foi executado por um terceiro.

As ameaças ocorriam devido ao fato de a vítima ter iniciado um novo relacionamento, além de possíveis desavenças econômicas entre as partes.

Por meio da análise de mensagens telefônicas apresentadas e do depoimento de uma testemunha presente no momento do crime, foi possível localizar suspeitos que intermediaram o contato entre o mandante e a vítima, assim como entre o mandante e o executor.

Durante o reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia, a testemunha identificou com convicção o autor dos disparos, levando à sua prisão.

No entanto, as investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e intermediadores no contato entre o ex-companheiro da vítima, suspeito de ser o mandante do crime, e a própria vítima.

A vítima encontra-se internada em estado grave no Hospital da Vida, em Dourados, para onde foi transferida de forma emergencial. Acesse também: FCDL-MS avisa sobre “onda de demissões e até fechamento de lojas”