Congressos das Testemunhas de Jeová começam nesta sexta-feira em Campo Grande com o tema “Seja Paciente”

Os congressos das Testemunhas de Jeová, eventos aguardados por milhões de pessoas ao redor do mundo, voltarão a ser realizados presencialmente em centenas de países. Em Campo Grande, um dos congressos regionais será realizado no Bosque Expo (Shopping Bosque dos Ipês), com o tema “Seja Paciente”. Após um intervalo de quatro anos devido à pandemia de COVID-19, a expectativa é que milhares de pessoas se reúnam durante três dias para assistir às palestras, entrevistas e vídeos que abordarão princípios bíblicos relacionados à paciência, resiliência e autodomínio. A cidade de Campo Grande foi uma das escolhidas para receber o congresso com duração de três dias — de sexta a domingo, a partir das 9h20 da manhã. O primeiro evento começa no dia 14/07/2023 e o último no dia 23/07/2023.

Retorno presencial após a pandemia:

Os congressos das Testemunhas de Jeová são tradicionalmente realizados anualmente, mas a pandemia de COVID-19 obrigou a realização dos eventos de forma virtual nos últimos dois anos. Agora, com a flexibilização das restrições sanitárias, a comunidade religiosa celebrará o retorno dos congressos presenciais em 2023, sendo o último realizado dessa forma em 2019. O evento contará com a presença de aproximadamente 7 mil pessoas em Campo Grande, e estima-se que, em todo o estado, cerca de 15 mil pessoas participem do congresso.

Ampla programação e público diversificado:

Durante os dias de congresso, os participantes terão acesso a uma extensa programação, composta por 47 palestras e 92 vídeos que abordarão diferentes aspectos da paciência com base nos princípios bíblicos. Além disso, haverá a exibição de um filme que retrata a experiência real de uma família enfrentando diversas dificuldades e como a paciência, fundamentada na fé, os auxilia a superar esses obstáculos.

Cerca de 6 mil congressos da série “Seja Paciente” ocorrerão durante 2023 ao redor do mundo. No Brasil, serão cerca de 600 congressos em 14 idiomas, incluindo o espanhol, crioulo haitiano, língua brasileira de sinais e algumas línguas indígenas. As palestras, vídeos e músicas vão destacar como a Bíblia pode ajudar as pessoas a terem mais paciência. Os que estiverem presentes ainda poderão assistir ao batismo, que acontece no sábado.

Inclusividade e acesso gratuito:

Uma característica marcante dos congressos das Testemunhas de Jeová é a inclusividade. Todas as pessoas, independentemente de sua religião, são bem-vindas a participar do evento. A entrada é gratuita e não há coletas ou cobranças de qualquer natureza.

O retorno dos congressos das Testemunhas de Jeová em formato presencial é motivo de grande expectativa para os participantes em Campo Grande e em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Com o tema “Seja Paciente”, o evento promete oferecer orientações baseadas em princípios bíblicos que auxiliarão os participantes a desenvolverem a paciência, resiliência e autodomínio em suas atividades diárias e relacionamentos. A diversidade de idiomas e a programação abrangente proporcionarão uma experiência enriquecedora para os milhares de participantes esperados.