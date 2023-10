Mulher é baleada no rosto e socorrida em estado gravíssimo no interior

Segundo Jornal da Nova, a vítima teria recebido três tiros na região da face, sendo que um deles transfixou o crânio, enquanto estava na companhia de outras pessoas, inclusive crianças. Por fim, ela foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, onde deve passar por cirurgia.

Equipes da Polícia Militar receberam informações de testemunhas sobre as características de dois indivíduos, possíveis autores do crime, e saíram em diligência em buscas dos mesmos. Acesse também: Ciclone em SC e RS coloca região sul do Estado em alerta de tempestade

*Matéria em atualização para mais informações

