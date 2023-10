Agroindústria de transformação impulsiona economia de Mato Grosso do Sul

A agroindústria de transformação tem um papel significativo na vida dos sul-mato-grossenses, e uma simples ida ao supermercado revela como essa indústria está presente na rotina da população. Produtos com rótulos que indicam fabricação em cidades de Mato Grosso do Sul são facilmente encontrados nas prateleiras. Com base em dados da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), cerca de 85% do PIB da Indústria de Transformação do estado está diretamente ligado à agroindústria, com destaque para frigoríficos, fabricação de celulose e papel, fabricação de açúcar e etanol, e processamento de soja e milho.

De acordo com a projeção da Fiems, os setores da agroindústria de transformação manterão uma participação elevada na riqueza total produzida pela indústria do estado nos próximos 5 a 10 anos. Investimentos bilionários já anunciados e em execução para ampliação da produção e construção de novas fábricas em Mato Grosso do Sul contribuirão para esse cenário. A expectativa é que essa parceria entre a Federação das Indústrias e o Governo do Estado impulsione o desenvolvimento das cadeias produtivas, agregando valor aos produtos e gerando empregos e renda, principalmente nos municípios do interior.

A agroindústria de transformação de Mato Grosso do Sul emprega atualmente mais de 75 mil trabalhadores formais, o que resulta em uma injeção mensal de mais de R$ 200 milhões na economia estadual apenas em salários. Esses números demonstram o impacto significativo dessa indústria na geração de empregos e na promoção do desenvolvimento econômico e social do estado.

Segundo Jaime Verruck, secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o desempenho econômico de Mato Grosso do Sul nos últimos oito anos tem sido acima da média nacional. O equilíbrio fiscal, resultado dos investimentos do governo em obras públicas e do setor privado, aliado à capacidade de exportação de produtos agroindustriais, tem contribuído para a transformação da economia do estado. Os investimentos na base florestal, produção de celulose, soja e etanol, por exemplo, têm impulsionado a competitividade de Mato Grosso do Sul para conquistar novos mercados.

O secretário destaca ainda que a Rota Bioceânica, um corredor logístico que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico, contribuirá para a expansão da economia de Mato Grosso do Sul. Essa rota, que oferecerá uma opção mais econômica para o mercado consumidor asiático, proporcionará vantagens para a exportação dos produtos agroindustriais do estado, aumentando sua competitividade internacional.

Cases de sucesso:

A Donana Alimentos, localizada em Dourados, é uma das empresas que utilizam matéria-prima produzida em Mato Grosso do Sul para elaborar cerca de 280 produtos em seu portfólio. A empresa conta com insumos adquiridos no estado, como milho, farinha de mandioca, fécula de mandioca, girassol e feijão preto. A Imbaúba Laticínios, por sua vez, captura leite in natura de mais de 500 produtores em todo o estado para a produção de uma variedade de produtos lácteos. Ambas as empresas são exemplos de perseverança e foco na qualidade, conquistando reconhecimento e expandindo suas vendas para além das fronteiras de Mato Grosso do Sul.

