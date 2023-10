HI: Lançamento da Plaenge integra vida urbana e natureza

Quem passa por Campo Grande se encanta com a interação contemporânea entre a vida urbana e a natureza. A cidade, reconhecida por sua beleza natural e qualidade de vida, recebe dois novos empreendimentos que prometem elevar ainda mais essa harmonia: Horizont e Infinit, da Plaenge. Localizados ao lado do Parque das Nações Indígenas, os empreendimentos trazem uma proposta inovadora que une urbanismo, arquitetura e paisagismo em perfeita sintonia.

Arquitetura Internacional de Excelência

A Plaenge convidou o escritório internacional de arquitetura, LW Design Group para a desenvolver os conceitos e projetos arquitetônicos dos empreendimentos Horizont e Infinit. Com uma vasta experiência global e sedes em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Hong Kong (China), Aarus (Dinamarca) e São Paulo (Brasil), a LW Design Group traz sua expertise e visão arquitetônica única para Campo Grande.

Cristina Wakamatsu, sócia da LW Design Group, expressa sua satisfação em participar dessa parceria. “Estamos entusiasmados por trazer nossa visão arquitetônica internacional para Campo Grande. O projeto apresenta inspiração no estilo escandinavo, que tem na sua origem o minimalismo, conforto com tons claros, design sem excessos, criando espaços de convivência com bem-estar para os moradores, trazendo um ambiente sofisticado, harmonioso e acolhedor”.

O projeto além de trazer aplicações com tendências de grandes centros também fez uma imersão local. “Quando nós fomos convidados a fazer parte desse projeto, buscamos conhecer o cliente, a cultura, seus costumes, as condições climáticas da Capital e criar um projeto que pudesse explorar uma linda vista, que o campo-grandense privilegia: o Parque das Nações Indígenas”, diz.

Integração Perfeita entre Urbanismo, Paisagismo e Arquitetura

Além da arquitetura de destaque, a Plaenge trouxe uma inovação para a Capital: integrar o urbanismo e o paisagismo aos empreendimentos Horizont e Infinit. Para isso, contaram com o talento de Renato Conde, da Conde Urban Design, com escritórios também em São Paulo e Dubai.

Conde explica a importância desse conceito de urbanismo no projeto. “O objetivo é criar uma harmonia entre a cidade e a natureza, incorporando um pocket park, o Park HI, entre as duas torres. Queremos transmitir a sensação de que o Parque das Nações Indígenas se estende pelo empreendimento, oferecendo uma integração perfeita entre urbanismo, arquitetura e paisagismo, definindo um espaço único na cidade”.

Com essa abordagem, o projeto busca proporcionar aos moradores uma experiência ímpar, conectando-os com a natureza ao mesmo tempo em que oferece um ambiente urbano sofisticado.

Novidade para Campo Grande

Para o gerente regional da Plaenge, Marcelo Kenchikoski, os empreendimentos proporcionam inovações para Campo Grande, por meio de um trabalho multidisciplinar excepcional.

“Com os empreendimentos Horizont e Infinit, juntamente com o Park HI, a Plaenge introduz na cidade um conceito internacionalmente reconhecido que certamente surpreenderá a todos. Essa gentileza urbana será um marco para Campo Grande. Uma referência na integração entre vida urbana, natureza e arquitetura de excelência”, finaliza.

Visite a Plaenge Experience Center

O lançamento dos empreendimentos Horizont e Infinit acontecem na Plaenge Experience Center, que fica na Via Park, no cruzamento com a Avenida Mato Grosso.

