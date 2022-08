Bárbara Vitória: material genético encontrado na vítima bate com DNA de principal suspeito

Sobre Paulo

O homem de 50 anos, foi considerado como principal suspeito após imagens de segurança mostrarem Bárbara parando na rua e conversando com Paulo. Após isso, a polícia se dirigiu até a casa do homem, onde foi encontrado um saco de pão semelhante ao que a menina levava consigo.

O suspeito também foi confrontado com as imagens das câmeras segurança e chegou a afirmar que não era ele quem aparecia interagindo com a menina. Porém, o filho de Paulo afirmou que aquela pessoa era sim o seu pai. O acusado também falou que não conhecia a menina e nem a sua família, informação que foi desmentida pela mãe de Bárbara, que revelou que o homem teria prestado serviços elétricos para a família.

Após ser solto depois de prestar depoimento, Paulo se dirigiu até a casa de uma tia, já que estava sofrendo ameaças de morte na região em que morava. Lá, o homem foi encontrado morto, com suspeitas de suicídio.

Sobre Bárbara Vitória

Bárbara desapareceu dia 31 de julho, após ir a uma padaria comprar pão para comer com a família. Seu corpo foi encontrado em um matagal, a cerca de 500 metros da sua casa, no dia 2 de agosto, com marcas de violência e vestindo apenas a camiseta do Atlético-MG que usava quando sumiu.

Imagens de câmeras de segurança que foram liberadas, mostravam a menina correndo após sair da padaria. Alguns momentos depois, a criança para e começa a conversar com Paulo. Essa foi o último registro de Bárbara com vida.

Leia mais: Caso Bárbara Vitória: principal suspeito do assassinato é encontrado morto

Menina de 10 anos que sumiu após ir na padaria é encontrada morta

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.