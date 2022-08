Menina de 10 anos que sumiu após ir na padaria é encontrada morta

O corpo de Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrado na manhã desta terça (2), em um matagal, atrás de um campo de futebol, a cerca de 500 metros da sua casa. A menina teria desaparecido no domingo (31), após sair de casa para ir em uma padaria comprar pão, no limite entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.

Imagens de câmeras de segurança foram liberadas para tentar esclarecer o caso. Nelas, é mostrado que a menina chegou até a padaria, comprou o pão e se despediu da atendente. Após isso, ela já aparece correndo na rua e logo depois, dois homens também passam correndo nas filmagens, porém, não se sabe se corriam atrás de Bárbara. Nas gravações, também é possível observar que Bárbara chega a parar e interagir com um outro homem na rua. Após isso, a menina já não foi mais vista.

A morte da menina Bárbara Vitória Lopes, de apenas 10 anos, foi confirmada nesta terça-feira (2). Ela estava desaparecida desde domingo (31), quando saiu de casa para ir à padaria no bairro Landi, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Entenda o caso pic.twitter.com/uImeGbQkbu — O Tempo (@otempo) August 2, 2022

Um homem que aparece nas filmagens chegou a ser detido, mas foi liberado logo após o depoimento. Segundo informações da PM que esteve na casa do suspeito, de primeiro momento ele negou que era ele no vídeo de segurança, porém o seu filho disse na frente dos policiais que o amava, mas não podia negar que era sim o suspeito nas imagens. Após isso, foi encontrado na casa dele um saco de pão parecido com o que Bárbara levava consigo.

O homem também afirmou que não conhecia a vítima, porém, a mãe da criança afirmou para a PM que o homem já esteve na casa da família para consertar a energia elétrica. Depois disso, o suspeito mudou a sua versão e alegou que conhecia a menina e a sua mãe, mas que não tinha feito nada com a jovem.

Bárbara foi encontrada nesta terça (02), em um matagal próximo a um campo de futebol, por uma mulher que estava ajudando nas buscas. Kate Botelho falou em entrevista que decidiu ir até aquele local, pois era conhecido por acontecer desova de corpos. Na hora que ela chegou, um grupo de jovens estavam no campo do Pedra Branca. Ela decidiu adentrar o matagal e avistou o corpo de Bárbara. De primeiro momento, a mulher pensou que poderia ser uma boneca, mas quando se aproximou confirmou que era mesmo a menina.

Após ter a certeza, Kate subiu para o campo de novo e gritou para as pessoas chamarem a polícia. Em seguida, ela se dirigiu para a casa da família de Bárbara avisar que tinha a achado.

A estudante de psicologia Kate Botelho foi quem encontrou o corpo de Bárbara Vitória Lopes, de apenas 10. A menina, antes desaparecida, estava em um matagal nos arredores do campo de futebol do Pedra Branca, no bairro Landi 2ª Seção, em Ribeirão das Neves. Confira a entrevista pic.twitter.com/PIA1QxW96s — O Tempo (@otempo) August 2, 2022

Bárbara foi encontrada com sinais de violência. A menina estava amordaçada e vestindo apenas a camiseta do Atlético-MG, que usava no dia do desaparecimento, levantando a suspeita de violência sexual, que será investigada pelos peritos.

O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal, onde espera exames periciais para a identificação oficial. Quando questionada pela imprensa sobre os novos desdobramentos do caso com a descoberta do corpo, a Polícia Civil e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MG não deram resposta.

O velório de Bárbara está ocorrendo hoje, quarta-feira (03). O seu enterro está marcado para as 15h da tarde. A população pede por justiça e que o caso seja solucionado.

