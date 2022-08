Caso Bárbara Vitória: principal suspeito do assassinato é encontrado morto

O principal suspeito da morte de Bárbara Vitória, 10 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta (03). A Polícia Civil foi acionada por uma mulher que se identificou como vizinha da casa em que o corpo foi encontrado, localizado no bairro Cachoeirinha, na região nordeste da cidade.

Segundo informações, Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, estava na casa de uma tia para passar a noite. Ele teria ficado por horas seguidas no quarto e dito que faria a barba. Quando a tia entrou no quarto nesta quarta (03), já teria encontrado o sobrinho morto. Após isso ela pediu ajuda para frequentadores de um bar próximo. A polícia chegou ao local por volta das 14h.

Saulo Castro, delegado e porta-voz da Polícia Civil de Minas Gerais, comentou que por enquanto não é possível determinar a causa da morte de Paulo, mas que há indícios de suicídio. Ainda esclareceu que as investigações do homicídio de Bárbara seguirá paralelamente ao da morte de Paulo, contando com análise de circuitos de segurança, depoimentos e exames periciais.

Paulo foi identificado após imagens de câmeras de segurança serem liberadas, mostrando Bárbara correndo por algumas ruas. Em meio as imagens, aparecia um momento em que a criança para e interage com um homem, sendo ele Paulo Sérgio. Essa foi a última vez que a menina foi vista com vida.

Quando confrontado, Paulo afirmou que não era ele no vídeo, sendo desmentido pelo próprio filho, que afirmou que aquele era sim o seu pai. O homem também teria afirmado que não conhecia Bárbara e nem sua família, mas também foi desmentido, pois a mãe da criança afirmou que o homem já teria ido a casa da família fazer alguns reparos na parte elétrica casa.

Paulo foi levado até a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Após isso ele se dirigiu para a casa da tia, onde foi encontrado morto.

Caso Bárbara Vitória

Bárbara desapareceu dia 31 de julho, após ir a uma padaria comprar pão para comer com a família. Seu corpo foi encontrado em um matagal, a cerca de 500 metros da sua casa, no dia 2 de agosto, com marcas de violência e vestindo apenas a camiseta do Atlético-MG que usava quando sumiu.

Ainda não se sabe o que aconteceu e o caso continua sendo investigado. Bárbara foi enterrada por volta das 15h, na quarta-feira (03). Sua morte causou revolta entre a população e a menina recebeu diversas homenagens, uma delas aconteceu pela torcida do Atlético-MG, na noite de quarta (03), que gritou o seu nome antes do começo da partida entre o time mineiro e Palmeiras, no Mineirão.

