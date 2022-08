Campanha multivacinação segue disponível na Capital

Todas as 72 UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Campo Grande estão com todas as doses dos imunizantes preconizados pelos Ministério da Saúde disponíveis para dar continuidade a campanha de multivacinação, que acontece até o dia nove de setembro. Nesta quinta-feira (11) também seguem disponíveis a dose contra a Poliomielite e as vacinas contra Covid-19 e Influenza.

O público alvo da campanha de multivacinação são as crianças e adolescentes de até 14 anos de idade, com o objetivo de completar a caderneta de vacinação. São 18 imunizantes disponibilizados e todos fazem parte do calendário de rotina: BCG (bacilo Calmette–Guérin): protege contra formas graves da tuberculose; Pentavalente: protege contra a difteria, coqueluche, tétano, hepatite B e haemophilus influenzae; Febre Amarela; Hepatite B; Hepatite A; HPV quadrivalente: protege contra o papilomavírus humano; Influenza Trivalente: protege contra a gripe; Meningocócica ACWY: protege contra a meningite; Meningocócica C: protege contra a meningite; Pneumocócica 10 valente: protege contra a pneumonia; Poliomielite; Tríplice Bacteriana: protege contra a difteria, coqueluche e tétano; Dupla Adulto: protege contra a difteria e tétano; Tríplice Viral: protege contra o sarampo, caxumba e rubéola; Vacina Rotavírus Humano e Varicela: protege contra a catapora.

Outra campanha que está acontecendo no momento, é a de prevenção à poliomielite, conhecida popularmente como paralisia infantil. Esta dose é o reforço à vacina que é aplicada em três doses antes do primeiro ano da criança, e todos que têm entre 1 e 4 anos devem ser imunizados, indiscriminadamente.

O objetivo das duas campanhas é ampliar a cobertura vacinal da população e evitar que doenças que já estão extintas ou tenham pouca circulação no território nacional voltem a se manifestar. A poliomielite é uma das doenças com risco de novos registros devido a baixa adesão na vacinação.

Covid-19 e Influenza

Para as crianças que estão com as vacinas em dia e tenham seis meses de idade ou mais, pode ser imunizada contra a gripe, bem como contra a Covid-19 caso a criança tenha três anos de idade ou mais. O imunizante disponível para esta faixa etária é o Coronavac.

Estes imunizantes estão disponíveis para adolescentes e adultos. A segunda dose da Covid-19 poderá ser aplicada em todas as pessoas que iniciaram o esquema de vacinação e já cumpriram o prazo de intervalo definido pelos fabricantes dos imunobiológicos.

O primeiro reforço está disponível para toda a população com 18 anos ou mais e que tenham concluído o ciclo vacinal primário há pelo menos quatro meses. A única exceção são as pessoas que possuem imunocomprometimento grave, para eles, o intervalo deve ser de 28 dias.

Quanto ao segundo reforço, a dose pode ser aplicada na população que tem 35 anos de idade, seja trabalhador da saúde, ou tenha imunocomprometimento grave e 18 anos ou mais, desde que tenham cumprido o mesmo intervalo de quatro meses desde a terceira dose.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. As unidades também realizam o teste para a detecção da Covid-19, de acordo com horário de funcionamento especifico de cada local.

