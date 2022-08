Coletânea de receitas dos anos de 70 será lançada na Galeria de Vidro

A coletânea de receitas recuperadas de uma obra da década de 70 serão lançadas no livro “A Mão Feminina do Cerrado Servindo aos Sabores do Mundo” na próxima quinta-feira (18) na Plataforma Cultural às 19 horas. O evento será realizado por meio da organização da Sectur (Secretária Municipal de Cultura e Turismo).

Os textos foram organizados pela professora Mara Baís e pelos jornalistas Vania Álves e Edson Moraes, que fizeram uma curadoria do livro original de 1973 e selecionaram 68 entre as mais de 200 receitas ali presentes.

O número representa a quantidade de colaboradoras que participaram da primeira e única edição da peça literária, que à época teve todos os seus exemplares esgotados e se tornou uma raridade. De acordo com Vania Alves a iniciativa das 68 mulheres foi símbolo de autonomia e empoderamento avançada para os padrões da época.

Um dos exemplares raros foi encontrado por Mara Baís no meio dos guardados familiares e serviu de inspiração para a produção de uma nova versão, que inclui prefácio da consagrada chef chef Dedê Cesco e depoimento da empresária Regina Torres, filha de uma das coautoras originais do livro. Entendendo a necessidade de resgatar esse importante trecho da história da cidade, ela e Vanìa convidaram ainda o escritor Edson Moraes para bordar e dar conteúdos próprios à obra.

A jornalista ainda afirma que a homenagem é um presente aos campo-grandenses, que está perto de celebrar os 123 anos. “A obra adiantava a megaimportância que a gastronomia alcançou hoje como matriz de empregos, conhecimentos, intercâmbio e evolução econômica, social e cultural, base forte de atividades como o turismo e as artes. Tudo isso num simples e nada inédito apanhado de receitas caseiras ou mais refinadas”.

Serviço

O evento com a presença dos autores e organizadores está programado para o dia 18, às 19h, na Galeria de Vidro. O espaço da exposição fica dentro da Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, n.º 3.015, no Centro. A entrada é gratuita.

