Assaltante invade casa, rende família e morre em confronto com a polícia

Guilherme Brandão Alves, 27, morreu baleado durante confronto com policiais militares, na noite de quarta-feira (29), dentro de uma residência localizada no Parque Alvorada, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, Guilherme e um adolescente, de 16 anos, haviam invadido a casa. A dupla usou um botijão de gás de cozinha para quebrar uma das portas e entrar. Em seguida, eles renderam uma jovem de 18 anos no térreo e depois uma mulher, de 43, mãe da vítima, no primeiro andar da casa.

Antes de ser rendida pela dupla, a mulher havia percebido a movimentação e avisado da invasão ao marido, empresário, que estava em um sítio. O adolescente fugiu no momento em que os policiais militares chegaram na casa, porém, acabou apreendido em seguida por equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar.

A mulher desceu, mas Guilherme permaneceu no primeiro andar. O invasor não obedeceu às ordens e iniciou confronto acertando um disparo em um colchão, segundo levantamento da equipe de perícia. Ele morreu antes da chegada das equipes de resgate.

Cofre da casa

Após ter sido preso, o adolescente relatou à polícia que eles entraram na casa sabendo da existência do cofre e da possibilidade de haver quantidade significativa de dinheiro em espécie ou objetos de valor.

As investigações da Polícia Civil indicam também que a dupla contava com a ajuda de pelo menos mais uma pessoa. Denúncias relatam que uma caminhonete estava estacionada próximo à casa na rua Eduardo Cerzósimo de Souza, que seria supostamente usada para carregar o cofre.

