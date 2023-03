Professor Neto defende reajuste digno para servidores

Ao saber que o prefeito enviou para a Câmara uma projeto de reajuste de 6% aos funcionário públicos, o vereador Professor Neto afirmou que discorda dessa porcentagem proposta pelo prefeito. Em seu discurso, afirma que Batayporã tem arrecadação suficiente para propiciar uma aumento mais justo .

Mais uma vez o prefeito tem procurado aumentar comissões e gratificações deixando de lado o aumento efetivo dos salários dos trabalhadores da prefeitura. Conforme defende o SINSEMB. A proposta de aumento do Simsemb é um reajuste de 15% que seria o suficiente pra a reposição das perdas.

O vereador disse que esse valor que está sendo proposto pelo gestor não cobre nem a inflação acumulada dos anos 2021 e 2022, sendo que no ano de 2021 não teve nenhum reajuste e no ano de 2022 teve um reajuste de 8% mas o acumulado da inflação dos dois anos da pandemia foi de mais de 14%.

A Prefeitura de Batayporã encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei , que dispõe sobre o reajustamento salarial dos servidores públicos. O projeto deve ser apreciado pelo Legislativo nas próximas semanas. Professor Neto ressaltou que pretende acompanhar de perto a tramitação do projeto e cobrar da administração Municipal a aplicação de um aumento que atenda os interesses da categoria do servidore públicos municipais.

