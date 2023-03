Operário treina firme para confronto decisivo no domingo em Campo Grande

Neste próximo domingo (2), o Operário Futebol Clube volta a campo para defender mais uma vez seu título estadual. O jogo será às 15h30 no estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande. Os ingressos começam ser vendidos, nesta quinta-feira (30), no Clube Ypê e na Padaria Toscana.

O confronto vale pela partida de volta contra o Novo FC pelas quartas de final do campeonato. Em dez jogos disputados entre o dois clubes, foram sete vitórias do Operário e dois empates e somente uma derrota.

O Operário FC precisa vencer por dois gols de diferença, assim, no caso de igualdade de pontos e saldo de gols após os dois jogos, o Alvinegro campo-grandense fica com a vaga na semifinal. O adversário sai da disputa entre Dourados AC e Coxim AC.

Os comandados do treinador Celso Rodrigues, seguem os treinamentos, sabendo a importância que representa a vitória, pensando principalmente na luta para chegar as finais e a manutenção do desejado calendário para temporada de 2024. Acesse também: Dólar vai a R$ 5,10, com mercado voltado para regra fiscal