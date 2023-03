Aprosoja/MS debate efeitos das medidas da UE no agronegócio

Cumprindo agenda de compromissos com órgãos públicos e privados a favor do agronegócio, o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, esteve em Brasília e participou, na quarta-feira (29), do evento da multinacional Corteva Agriscience, sobre as implicações do Green Deal Europeu nas exportações brasileiras.

O Pacto Ecológico Europeu, em tradução livre, é uma iniciativa dos países que constituem a União Europeia (UE) e tem o objetivo de reduzir, em pelo menos 55% as emissões dos gases de efeito estufa (GEEs), até 2030, em relação aos níveis de 1990. A UE pretende modificar estruturas de diversos setores da economia, a partir de 50 medidas. No setor produtivo, a ação farm to fork, que significa da “fazenda para o garfo”, traz diversos pontos que podem impactar a produção agropecuária brasileira.

Dobashi, salienta que “questões ambientais são primordiais para a sustentabilidade dos sistemas de produção, contudo, é necessário pensar em estratégias viáveis para os produtores, de modo a não impactar negativamente na indústria, comércio e até mesmo nos consumidores finais”. Tudo isso, e com o investimento de um trilhão de euros, é para atingir a neutralidade climática da UE até 2050.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Guerra eleva custo de produção de soja para safra 2022/2023