Aluna é esfaqueada durante briga em escola estadual de Corumbá

Duas alunas da REE (Rede Estadual de Ensino) da cidade de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande, protagonizaram mais uma cena de violência em escolas nesta quarta-feira (29). As estudantes discutiram na porta do colégio quando, uma das menina atinge a outra com diversas facadas.

Segundo vídeos circulando nas redes sociais, as meninas, uma de 15 e outra de 17 anos estão brigando na frente da escola, por volta das 17h, horário da saída. Diversos outros estudantes assistem e instigam a discussão até que uma empurra a outra. A estudante de 15 anos puxa uma faca da cintura e atinge a outra, principalmente na região do braço esquerdo.

A aluna esfaqueada consegue imobilizar a agressora, junto com outros estudantes, que foi embora após a briga. A vítima recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhada para o Pronto Socorro da cidade. O ferimento não foi profundo e a adolescente levou seis pontos.

Acompanhada dois pais, a jovem foi a Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência. De acordo com o portal Diário Corumbaense, o desentendimento das adolescentes começou no fim da aula, devido ao uso de celular durante uma avaliação. O professor, seguindo as regras escolares, avisou que não era permitido mexer no aparelho e alguns alunos riram da situação. A agressora então achou que a vítima teria rido dela e iniciou uma discussão.

O Diário Corumbaense apurou que, embora a briga tenha ocorrido na saída da escola João Leite de Barros, localizada na rua Cabral, as duas alunas são da escola estadual Nathércia Pompeo dos Santos, situada no bairro Nova Corumbá. A unidade está em reforma e por isso, os estudantes do período da tarde foram para o João Leite até o término da obra. A SED (Secretária de Estado de Educação) informou ao portal que a jovem foi prontamente socorrida pela direção da unidade escolar, que fez a chamada dos pais/responsáveis, preenchimento de ata e registro de Boletim de Ocorrência, bem como aplicação do Regimento Escolar. A Secretaria de Estado de Educação acompanha os desdobramentos por intermédio da Coordenadoria Regional de Educação de Corumbá (CRE-3)”.

Exatamente a uma semana, na ultima quinta-feira (23), um aluno também da Rede Estadual de Ensino, dessa vez em Campo Grande, ameaçou estudantes e o diretor da E.E. Teotônio Vilela, no bairro Universitário, com um simulacro de arma de fogo. Um vídeo, gravado por outros alunos, circulou nas redes sociais e mostrou o diretor imobilizando o aluno e o pânico de outros estudantes.

No vídeo é possível perceber a multidão em torno do diretor e do estudante, que está com a arma falsa na mão. De acordo com informações, a confusão começou com uma briga entre alunos, durante o intervalo das aulas. Eles precisaram ser separados e foram encaminhados para a coordenação, porém um dos meninos saiu para o corredor. O diretor então, com a informação de que o aluno poderia estar armado foi atrás do jovem, que sacou a arma de brinquedo da cintura e fez ameaças de morte contra o educador.

Na terça-feira (28), Polícia Militar e Batalhão de Choque foram acionados em uma escola estadual do bairro Estrela do Sul, devido a uma ameaça de massacre na unidade escolar. De acordo com informações, foi encontrado uma pichação na porta do banheiro, com o relato de que aconteceria um massacre no dia. A polícia precisou acompanhar a entrada dos alunos na instituição.

