Vídeo: assista ao vivo posse de Adriane Lopes como prefeita de Campo Grande

Adriane Barbosa Nogueira Lopes toma posse agora (4) como prefeita de Campo Grande em cerimônia na Câmara dos Vereadores.

Na foto abaixo ela faz juramento de posse que antecede a titularidade de comanda da Prefeitura.

“Prometo manter, defender e cumprir as constituições federal e estadual, a lei orgânica do município, observar as demais leis, promover o bem geral do povo campo-grandense e sustentar a integridade e autonomia do município, eu prometo”, jurou.

Durante a cerimônia, Adriane Lopes realiza a assinatura de posse ao lado do presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Carlos Borges.

História

Em discurso, no plenário

“Essa história começou em 2016 quando dois deputados estaduais tinham objetivo foco e um chamado, não foi fácil, éramos terceira via entre duas máquinas, mas a máquina que nos movia era o coração e com muita fé em Deus e determinação, ouvindo as pessoas da cidade, fomos para Campo Grande. São desafios e dificuldades que nos preparam para o futuro, conseguimos em 4 anos reviver essa cidade, nossa gestão foi planejada e olhando nos olhos das pessoas chegamos até aqui.

Primeira prefeita eleita por Campo Grande. Eu me capacitei, é a teoria aliado a prática e eu estou pronta para o desafio que hoje se coloca à frente. Nós vamos preparar Campo Grande para um futuro bem próximo.

Tatiana minha parceira, você me ensina, é uma guerreira. Tão importante Marquinhos Trad que investiu seu tempo em mim, agradeço pela confiança, Deus usou você para me trazer até aqui.

Nós [mulheres] não estamos aqui para disputar com os homens, mas para ombrear com eles, é difícil mas é possível”.

