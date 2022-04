“Ela continuará plano de gestão”, diz Marquinhos em posse de Adriane Lopes

Acompanhando a cerimônia de posse da nova prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o ex-prefeito e pré-candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad destacou o momento histórico que a Capital está vivendo onde Adriane é a primeira mulher eleita democraticamente assumindo a prefeitura.

“Estou muito orgulhoso, trabalhamos juntos mais de cinco anos e confio que a cidade estará em boas mãos. Ela vai continuar o plano de gestão que demos início juntos”, disse ao Jornal O Estado MS.

Durante discurso, Marquinhos ainda se emociona ao celebrar o momento de posse de Adriane diante dos pais. “O teu ventre emprestou Adriane para toda nossa cidade, abraça tua filha, filha abrace seus pais, pois são aqueles que sempre estará perto da gente, vocês souberam criar e educar a Adriane, parabéns”.

Renúncia

Marcos Marcelo Trad renunciou ao cargo de prefeito de Camjpo Grande em carta protocolada e entregue à Câmara de Vereadores com data de 31 de março de 2022. O pedido foi assinado pelo Presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Borges, no dia 1º de abril, a transmissão de cargo para Adriane foi feita no Paço Municipal por volta das 19h20. Também saiu no mesmo dia a publicação em Diário Oficial, edição extra, informando a renúncia de Marquinhos.

Imagens de Berlim Caldeirão e informações da repórter Beatriz Feldens.