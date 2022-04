Estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico para 2022/2023

Abriu hoje (04) as inscrições para o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2022-2023. Os interessados em conseguir o beneficio devem realizar a inscrição no sistema da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) até o dia 4 de maio. é preciso preencher os campos obrigatórios do formulário e anexar os documentos requeridos.

A seleção dos bolsistas é feita pela Cogeb (Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico) da Fundesporte que analisa os documentos e classifica os atletas e técnicos. Na edição deste ano o desempenho e classificação dos requerentes em competições do esporte de rendimento serão avaliados no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de março de 2022.

Ao todo, o programa contemplará 346 atletas e 34 técnicos, com recursos mensais de R$ 327.000,00 e R$ 3,9 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00 de acordo com a divisão em oito categorias: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). As bolsas para técnicos são divididas nas categorias Técnico I (15 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500). Os recursos são provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS).

Com informações da Fundesporte.