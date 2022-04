Lídio Lopes lembra de infância “difícil” e de casamento na posse da esposa Adriane como prefeita

Durante a posse da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, na Câmara de Vereadores realizada na manhã de hoje (4), o deputado estadual Lídio Lopes esposo dela, lembrou o inicio da gestão de Marcos Trad. Segundo ele, deu oportunidade no ano de 2016 e repetiu a dose na chapa de 2020 com a mesma vice.

Adriane recebeu a confiança de Marquinhos Trad na última sexta-feira (1º), após a entrega da carta de renúncia do chefe do Executivo municipal à Câmara de Vereadores de Campo Grande no dia 31 de março. A transferência de posse teve cerimônia no Paço Municipal.

“Começo agradecendo. Dizem que gratidão não se prescreve. Falo isso com muita tranquilidade porque é isso que temos para você Marquinhos, gratidão! Pela sua vida e pela oportunidade que você deu a esta menina de poder estar a seu lado em 2016. Repetiu a chapa em 2020. Eu não tenho dúvida da sua caminhada e que estaremos juntos ombro a ombro pelos 78 municípios de Mato Grosso do Sul. Porque a Capital você já caminhou e percorreu. Mas nós vamos andar pelas ruas de Mato Grosso do Sul de ponta a ponta”, disse Lídio Lopes em discurso na Câmara.

Infância e Casamento

“Esses dias, em um evento de jovens, eu fiz um feedback da minha vida. Eu dizia para eles que comecei minha vida como engraxate. Foi lá que comecei. Ai me vem aquele feedback da minha vida, de quando conheci Adriane que fazia faculdade e trabalhava como vendedora de sorvetes para honrar os seus pais. Namoramos, casamos e quando ela engravidou disse para parar. Ela me disse: ‘não, eu preciso honrar meus pais’. Então, fui vender sorvetes para ela”, finalizou o esposo entregando flores diante da plateia no plenário da Casa de Leis.