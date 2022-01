Vacinação infantil: Doses contra COVID chegam em MS ainda pela manhã de sexta-feira

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou nesta quinta-feira (13) que as doses pediátricas da Pfizer chegam em Mato Grosso do Sul às 7h35. O voo LA-3676 deve desembarcar no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Em entrevista anterior ao O Estado Online, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, explicou que com a chegada na sexta-feira, seria possível distribuir ainda no mesmo dia para a vacinação iniciar no Estado no fim de semana.

“Conforme o horário que chegar aqui em Campo Grande, já vamos distribuir para os municípios e aplicar no sábado (15)”, disse, na ocasião. O secretário falou por telefone com a reportagem, já que testou positivo para a COVID-19 e cumpre isolamento desde então.

Para Mato Grosso do Sul, inicialmente, o Ministério da Saúde deve destinar 18.300 doses do imunizante para vacinar crianças entre 5 e 11 anos. Desta quantidade, 7.268 serão encaminhadas para imunização de crianças indígenas enquanto as outras 9.202 doses serão para as demais crianças.

Os últimos dados do IBGE apontam que o Estado tem 301.026 crianças na faixa etária liberada para imunização. Por isso, a quantidade enviada na primeira remessa não vai contemplar todas. Na realidade, cerca de 6% desse número deve ser vacinado neste primeiro momento.

É impostante ressaltar também que o imunizante utilizado para as crianças não é o mesmo usado para os adultos assim como a dosagem também é diferente.