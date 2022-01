Por R$ 19 milhões, Estado assina contrato para obras de acesso entre Rochedinho e Furnas do Dionísio

O governo do Estado assinou nesta quinta-feira (13) um contrato para pavimentação da rodovia MS-010, trecho urbano de Rochedinho que tem como subtrecho o pavimento da via Quilombo Furnas do Dionísio. Ao todo, os trabalhos vão custar R$ 19,7 milhões.

A obra de pavimentação terá uma extensão de 11,480 km, do município de Jaraguari. Os recursos para o custeio são do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul), destinado a melhorias nas estradas do Estado.

A empresa contratada terá prazo de 12 meses para concluir a obra, logo após a ordem de serviço da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendedorismo).

A expectativa do governo é que a obra ajude tanto os moradores de Rochedinho quanto do Furnas de Dionísio, que faz parte do município de Jaraguari, e tem mais de 90 famílias.

