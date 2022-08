Uso de máscaras em ônibus e postos de saúde não é mais obrigatório em Campo Grande

O uso de máscaras para proteção individual contra Covid-19 agora é facultativo e não mais obrigatório no transporte coletivo (ônibus), postos de saúde e hospitais de Campo Grande. A medida segue o Decreto publicado na edição desta sexta-feira (26) do Diogrande.

Conforme a determinação o uso de máscara segue recomendado para pessoas com comorbidades (cardiopatias, diabetes, imunossuprimidos, oncológicos, com obesidade mórbida, etc); idosos em instituições de longa permanência e pessoas com sintomas respiratórios.

Na decisão foram considerados aspectos como a redução expressiva do número de casos graves confirmados de Covid-19, queda na taxa de internação em hospitais públicos e privados e a cobertura vacinal que chegou a 84,86% da população total com a primeira dose, 79,42% da população com esquema primário completo (duas doses ou dose única) e 40,71% da população com 18 anos ou mais com dose de reforço.

A liberação do uso de máscaras no transporte coletivo da Capital entrou em debate após o Consórcio Guaicurus solicitar a desobrigatoriedade do item dentro dos ônibus no dia 18 de agosto.

“A juventude geralmente não quer usar e os idosos entram com máscara, mas a partir do momento que passam pela catraca eles já retiram. Muitas pessoas não aceitam isso e começa a briga, muita vezes até gera vias de fato”, argumentou o gerente executivo do Consórcio Guaicurus, Robson Strengari.

Dados do COES-CG (Centro de Operações de Emergências em Saúde) apontam que nos últimos meses houve uma redução significativa nos casos graves e internações por Covid-19na Capital. Em 2021, a taxa de mortalidade era de 335,43, neste ano caiu para 48,57. Até o dia 25 de agosto foram registrados 440 óbitos provocados pela doença, em todo o ano passado foram 3.039 mortes.

A medida foi determinada após reunião entre a prefeita Adriane Lopes, o secretário municipal de Saúde José Mauro Filho, o diretor-presidente da Agência Municipal de Trânsito Janine De Lima Bruno, o procurador-geral do Município Marcelino Pereira, e técnicos da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

