Vereador morre após capotar carro em estrada rural

O Vereador da cidade de Batayporã, Miguel da Silva, o ‘Miguelzinho’, morreu na noite desta quinta-feira (25) em um acidente de carro, na cidade a 311 km de Campo Grande. Ele estava no veículo que capotou em uma estrada rural do município, na região do Assentamento São Luiz. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.

O vereador passou a tarde na casa de amigos e na hora de voltar para casa, após às 21h, perdeu o controle da direção e colidiu o carro. Segundo as informações, o veículo capotou várias vezes depois de atingir um barranco de terra.

Com o impacto, ‘Milguelzinho’ foi arremessado do veículo, sofrendo diversos ferimentos e morrendo no local.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, Perícia Técnica e da Polícia Militar.

Miguelzinho tinha 56 anos e era filiado ao PSL. Ele obteve na última eleição 163 votos. Após o óbito, a Câmara de Batayporã bai empossar o suplente Professor Neto (PSL), que somou 78 votos no pleito passado.

Em nota, a prefeitura de Batayporã lamentou a morte do vereador e decretou luto oficial na cidade por três dias. Dessa forma, não haverá expediente na Prefeitura e demais órgãos públicos da municipalidade nesta sexta-feira (26). O corpo de Miguel será velado na Câmara Municipal.

“Eleito pelo Partido Social Liberal (PSL) exercia seu primeiro mandato como vereador e era conhecido pela personalidade acolhedora e solícita. O Poder Executivo de Batayporã manifesta condolências aos familiares e amigos de Miguel Silva. A Administração expressa ainda sua solidariedade a todos servidores e parlamentares da Câmara Municipal de Batayporã”, diz a nota da prefeitura.

