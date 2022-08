Consórcio pede o fim da obrigação do uso de máscaras nos ônibus

A empresa responsável pelo transporte publico de Campo Grande, o Consórcio Guaicurus solicitou para a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), nesta quinta-feira (18), a liberação do uso de máscaras obrigatório dentro dos ônibus.

Segundo o Gerente executivo do Consórcio Guaicurus, Robson Strengari, o pedido foi para que o uso das máscaras se torne apenas recomendado e que os órgãos competentes deverão decidir se cabe a medida na Capital.

De acordo com Robson, outras cidades já liberaram o uso obrigatório das máscaras e que, inclusive, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na quarta-feira (17), o fim da exigência do equipamento de proteção em voos no Brasil.

“A juventude geralmente não quer usar, além disso, os idosos entram com máscara, mas a partir do momento que passam pela catraca eles já retiram”, revela o gerente do consórcio.

"As pessoas que não aceitam isso começa a briga, muita vezes até gera vias de fato. Sendo assim motorista tem se sentido muito desgastado, acho que a máscara deve sim ser utilizada pelas pessoas que querem se protegerem", enfatiza.

