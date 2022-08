Liberação das máscaras no transporte coletivo divide campo-grandenses

A liberação do uso de máscaras no transporte coletivo da Capital têm gerado controversas entre os campo-grandenses apesar de a maioria ser a favor do item de proteção contra Covid-19, alguns usuários acreditam que já é hora de liberar o uso.

O assunto entrou em debate após o Consórcio Guaicurus solicitar a desobrigatoriedade das máscaras dentro dos ônibus na última quinta-feira (18). O pedido foi encaminhado a prefeitura de Campo Grande que até o momento não divulgou um parecer sobre a solicitação.

Gerente executivo do Consórcio Guaicurus, Robson Strengari ressalta que medida segue a determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgada no dia 17 de agosto, que determinou a liberação das máscaras em aeroportos e aviões.

“A juventude geralmente não quer usar e os idosos entram com máscara, mas a partir do momento que passam pela catraca eles já retiram. Muitas pessoas não aceitam isso e começa a briga, muita vezes até gera vias de fato”, destacou.

Nas ruas da Capital a população segue dividida, Murilo Ribeiro trabalha como coletor de recicláveis na Santa Casa e acredita que o uso de máscaras deve ser mantido porque a Covid-19 ainda oferece riscos a população.

“A gente que trabalha em hospital têm outra visão, muitos acham que a Covid acabou, mas ainda não acabou. Não só os jovens, mas a maioria da população não respeita o decreto, não usam desde o começo da pandemia, então acho que não deve liberar”, destacou.

Para a motoboy, Vanessa Almeida dos Santos ainda é cedo para desobrigar as máscaras, segundo ela o transporte coletivo da Capital não oferece um ambiente seguro para a liberação do uso.

“Em lugares fechados a exposição ao vírus ainda é muito grande, minhas duas filhas utilizam o transporte e é muito lotado, as pessoas ficam uma em cima da outra por isso acho que é preciso manter o uso”, opina.

Tiago Neto pega ônibus diariamente para voltar para a casa e relata que é frequente ver pessoas sem máscara nos ônibus mesmo antes da liberação.

“Dentro dos ônibus temos que usar mascaras porque é um local fechado, você não sabe se a pessoa do lado está com uma gripe, virose então sou a favor, sim, do uso dentro do ônibus. Muitas vezes pego ônibus e têm três, quatro idosos sem máscaras e os jovens”.

Em contrapartida, Nerton de Souza Bueno defende a liberação do uso de máscaras, para ele após a vacinação contra Covid-19 o uso deveria ser opcional em todos os ambientes.

“Todo mundo já está vacinado com duas três doses, vamos ficar usando mascaras até quando? Se até no avião não precisa mais”, questiona.

Amigo de Bueno, Antônio César Gonçalves compartilha da mesma opinião. “Acho que usa quem quer, quem se sente inseguro deve usar, mas quem está tranquilo não precisa, é o livre arbítrio”, enfatiza.

Apesar de desobrigação dos uso, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) recomenda que a população siga usando máscaras em escolas, hospitais e transporte coletivo, o item também é recomendado para pessoas imunossuprimidas, com comorbidades graves e que não tenham sido vacinadas.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.