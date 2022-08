Acelera Campo Grande acontece neste final de semana com atividades e entrada gratuita

Acontece nos dias 27 e 28, o Acelera Campo Grande, no Autódromo Internacional da cidade. O evento, que ocorre em comemoração aos 123 anos da Capital, conta com várias atividades, como ciclismo, corrida pedestre, arrancadas, track day de carros, além de desafios de strongman (homem vs caminhão), lutas de braço, exposição de carros de corrida antigos e rebaixados.

Além disso, haverá apresentações musicais com a Banda Seven e o DJ Marcelo Nova.

O Acelera Campo Grande também serve como preparação para a chegada do maior rally do mundo, o Rally dos Sertões. Campo Grande recebe a competição na segunda-feira (29), que terá instalações no autódromo.

O evento conta com o apoio de vários setores da sociedade, como empresas que estarão expondo seus produtos e o poder público através da sectur (governo municipal) e fundetur (governo estadual). As polícias militares, civil e rodoviária federal serão mais uma atração para o público.

Totalmente gratuita

A vila dos sertões estará montada e aberta a visitações com entrada gratuita, assim como todos os dias anteriores do evento.

Praça de alimentação com comidas típicas

Para essa grande festa, o autódromo reservou um grande espaço para a instalação de uma praça de alimentação que estará servindo comidas típicas matogrossenses para os visitantes e participantes das competições.

Confira a programação completa

Sábado (27)

6h às 9h: ciclismo e corrida na pista/ sem taxa de treino

9h30 às 14h: pista aberta para público em geral/ carros

14h30 às 19h: prova de arrancada/ Copa MS de Arrancada

19h às 21h: Banda Seven e desafio de luta de braço

21h à 0h: Finais prova de arrancada/ Copa MS

Domingo (28)

6h às 9h: ciclismo e corrida na pista/ sem taxa de treino

9h30 às 11h: strongman/ desafio homem x caminhão

13h30 às 17h30: trac day de carros

18h às 20h: happy hour/ música DJ