Sem acordo com a prefeitura, professores seguem para o 4º dia de greve em Dourados

A greve dos profissionais da educação de Dourados, deflagrada na última segunda-feira (14), segue ocorrendo pelo 4º dia consecutivo. A paralisação iniciada pelo Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação em Dourados), reivindica o reajuste salarial de 33,24%.

Para tentar solucionar o impasse, o prefeito do município, Alan Guedes (PP), se reuniu com representantes sindicais no início da semana e propôs o reajuste de 10,39%, desse percentual, 8% seriam pagos a partir de abril de 2022, 7,5% a partir de agosto e 2,39% a partir de dezembro. Contudo, a proposta foi rejeitada pelo Simted, que solicita o cumprimento do piso nacional de 33,24%, que corresponde ao valor de R$ 3.846,14 para 40 horas semanais.

De acordo com o Sindicato, o valor poderá ser escalonado com 18,8% retroativo referente ao mês de janeiro, e reajuste de 5,9% em agosto e mais 5,9% até dezembro deste ano.

Os professores reivindicam ainda a reposição inflacionária de 10,06% para o administrativo educacional e os direitos a percentuais que não foram implementados desde de 2017, ocasionando uma defasagem salarial que chega a 60%.

A manutenção da greve afetará financeiramente a categoria, visto que contraria a medida do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) assinada no último sábado (12), pelo desembargador Sérgio Fernando Martins, que considerou a greve ilegal e estabeleceu multa de R$ 50 mil por descumprimento.

“A realização da greve causará enorme prejuízo aos estudantes do município de Dourados, os quais, devido a pandemia decorrente da Covid-19, já foram privados de aulas presenciais por longo lapso temporal”, destaca trecho da decisão.

Apoio

Diversas entidades do município já manifestaram apoio à greve dos professores, entre elas a ADUEMS (Associação dos Docentes da Universidade Estadual de MS), Seção Sindical, Juristas pela Democracia MS, CUT-MS (Central Única dos Trabalhadores) e Diocese de Dourados.

Vereadores da Câmara Municipal de Dourados assinaram ontem (16), uma moção de apoio aos profissionais da educação, solicitando que o Prefeito Alan Guedes e a Secretária Municipal de Educação, Ana Paula Benites Fernandes, aceitem a proposta do sindicato e valorize profissionalmente a categoria.

Na manhã de hoje (17), as manifestações ocorrem a partir das 9h, no centro administrativo municipal de Dourados.