Educação: Escola Estadual de Campo Grande recebe mais de R$ 300 mil em melhorias

Cumprindo com o compromisso de melhorar a qualidade do ensino público em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado segue investindo na infraestrutura das unidades da REE (Rede Estadual de Ensino), como a reforma parcial na Escola Estadual São José, em Campo Grande.

Para a reforma, o Governo do Estado investe R$ 322.161,10 em recursos próprios. A unidade funciona nas dependências do Instituto Missionário São José, desde a década de 1970, e atualmente atende aproximadamente 430 estudantes do ensino fundamental e médio.

Desde quando chegou à escola, em 2016, a diretora Fabiana Muniz do Carmo ressalta que essa é a primeira reforma no local. “Estamos muito felizes pela obra. Beneficia muito o aluno e melhora a qualidade do ensino”, disse.

Com as obras em pleno andamento, a escola ganha reforma nos dois banheiros, masculino e feminino, além da instalação de um banheiro para cadeirantes. A cozinha também passa por reforma e já ganhou telhado novo, preparado para garantir a temperatura adequada para o espaço onde são feitas as refeições dos alunos. A escola também ganhou um espaço de convivência, perto da quadra de esportes e dois bebedouros.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, destaca que o Governo do Estado está de olho no futuro dos estudantes, ao investir nas escolas. “Melhorar o ensino público é investir no futuro, proporcionando aos nossos alunos ensino de qualidade para que eles alcancem seus objetivos de vida. É o Governo do Estado presente também na formação desses cidadãos”, disse.