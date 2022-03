Dourados propõe reajuste de 10,39% para os servidores municipais

A Prefeitura de Dourados, cidade 228 quilômetros da Capital, recebeu hoje (14) os representantes do Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Dourados), Sinsemd (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dourados) e o sindicato dos GMD (Guarda Municipal de Dourados) para apresentação da proposta de reajuste linear dos salários das categorias.

“Oficializamos a proposta para todos os servidores municipais. Reajuste linear de 10,39% dos salários, ainda dentro de 2022”, afirmou o prefeito Alan Guedes de Mendonça. Desse percentual, 8% serão pagos a partir de abril de 2022 e 2,39% a partir de dezembro.

“Temos esse compromisso de austeridade fiscal na gestão do prefeito Alan e mantivemos a proposta dentro do que é viável de acordo com o orçamento público”, ressaltou o secretário de Fazenda, Everson Cordeiro.