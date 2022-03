PPP vai à bolsa de valores a leilão hoje com projeto de R$ 887 milhões da Infovia digital

Mais um projeto de Parceria Público-Privada proposto por Mato Grosso do Sul chega à Bolsa de Valores de São Paulo. A PPP Infovia Digital será apresentada para leilão, hoje (17), na B3, na capital paulista, para a proposta com menor Contraprestação Pública.

A previsão de investimentos da PPP, que terá prazo de 30 anos, é de R$ 887 milhões, sendo destinados R$ 306 milhões na implantação da infraestrutura e R$ 581 milhões na operação e manutenção da mesma. A estrutura deve ser implantada em até dois anos.

Empresas interessadas puderam encaminhar suas ofertas até a última segunda-feira (14). O planejamento visa disponibilizar serviços de transmissão de dados de alta capacidade e velocidade por meio de uma rede de fibra óptica para 1.500 unidades administrativas, como escolas, unidades de saúde e segurança pública, nos 79 municípios do Estado. A empresa que oferecer proposta com menor contraprestação Pública, será a vencedora do certame.

Está prevista a implantação de 6.950 Km de rede de fibra óptica, a construção de um COR (Centro de Operações de Rede) em Campo Grande, a disponibilização de serviços de internet gratuita e videomonitoramento em 129 praças públicas, monitoramento veicular em rodovias estaduais e na capital, bem como a instalação de 15.000 ramais IP (sistema de telefonia digital que utiliza protocolo de internet para transmitir voz) entre as unidades administrativas do Estado.

O governador Reinaldo Azambuja é defensor da parceria entre o Poder Público com o capital privado. Para ele, a expertise do setor privado alavanca os projetos das gestões públicas.

A secretária Especial de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, aponta que o projeto vai levar infraestrutura para os municípios, otimizar a disponibilidade de banda larga, impactando diretamente na melhoria da prestação dos serviços públicos. A implantação também deve diminuir custos com telecomunicações, aumentar a competitividade do Estado, além de promover a inclusão digital.

Outros projetos

Além da Infovia Digital, o Governo de MS já levou para a B3 a concessão da MS-306, que hoje está sob a responsabilidade do Consórcio Way-306 por 30 anos e da Sanesul, que assinou com a MS Pantanal o contrato de parceria público-privada com o objetivo de levar a universalização do esgotamento sanitário para os 68 municípios cobertos pela Sanesul.

Mais dois projetos estão em fase final de estruturação para ir a leilão ainda esse ano, uma concessão de rodovias e uma parceria público-privada para implantação de usinas fotovoltaicas.