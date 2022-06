Sábado tem Festa da Padroeira, Arraiá e pagodão em Campo Grande

Sabadou, e opção de lazer é o que não falta. A 5ª Festa da Padroeira, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem celebrações religiosas, além de atrações musicais. O primeiro grupo de comédia feminina da cidade “Contamina Comedy”, apresenta o novo espetáculo, para os apreciadores da dança árabe, no Teatro Dom Bosco será realizado o 1° Festival Internacional Arabesk de Danças, com participação da dançarina ucraniana Diva Darina, e para os pagodeiros de plantão, vai rolar o Pagode da Nuala.

5ª Festa da Padroeira de MS – Segue até o dia 3 de julho a 5ª Festa da Padroeira, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembrado pela Igreja em 27 de junho. Hoje tem show da dupla Ricardo e Augusto. A entrada é gratuita. Começa às 20h30, no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Av. Afonso Pena, 377, no bairro Amambaí.

Contamina Comedy – Primeiro grupo de comédia feminina da cidade apresenta novo espetáculo. Formado por Giovanna Zottino, Raphaelle Machado e Thayla Ortega, o Contamina Comedy terá dois convidados especiais, Yuri Tavares e Junior Manica. Os ingressos custam R$ 20,00. O espetáculo começa às 20h. O Espaço SAE fica na Rua Laguna, 83, Cabreúva.

1º Festival Internacional Arabesk de Danças – O evento é voltado para a cultura árabe com apresentações, competições e workshops, com presença de bailarinos, grupos e companhias de diversas regiões do país. Hoje tem Show de Gala com a ucraniana Diva Darina, que chegou ao Brasil três dias antes de a guerra ter início em seu país. Começa às 19h, no Teatro Dom Bosco, que fica na Avenida Mato Grosso, 225, Centro.

Pagode da Nuala – DJ Nuala Lobo vai celebrar seu aniversário com pagode e atrações variadas. Estão confirmados Abhner, AfroPaty, Maria Ogatha, Tamys, Brisa Morena, Bateria Águia Negra, Renê, Gustavo Freitas e Baiflu. Ingressos a partir de R$ 22,00. A festa rola das 15h às 23h, na Rua Temistocles, 103, Centro, em frente da boate Queen.

Arraiá da Lup – O bar LupLand entrou no clima da festa junina e preparou festa com show de Forró no Escuro. Hora: 11h às 23h (mas o show será às 19h30). Local: Rua Antônio Maria Coelho, 3.285, Vila Planalto.

Arraiá da Associação de Moradores da Vila Nhanhá – O bairro realiza Festa Junina, com comidas típicas e muita diversão, a partir das 18h, na Rua Ranulfo Corrêa (entre Rua do Carneiro e do Touro), Jardim Nhanhá. 2ª Temporada de Exposições do Marco Exposição com os artistas Felipe Siqueira, com a Mostra “Desvios Portáteis”; Finok (Raphael Sagarra), com “Liberdade Assistida”; Coletivo Dodo, com “Ocupa Dodo” e Jó Aquino, com a Mostra “A tua cultura é o meu patrimônio”. A entrada é gratuita. As visitações podem ser feitas de terça a sexta, das 7h30 às 17h30. Sábados e domingos, das 14h às 18h, na Rua Antônio Maria Coelho, 6.000, no Parque das Nações Indígenas.

Sesc no Bosque – Hoje tem espetáculo: “A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho”, com Cia. Teatro do Mundo. Bolonhesa e sua trupe vão se envolver em uma aventura com um final inusitado. O Lobo não é morto pelo caçador, na verdade, ele revela que é o lobo-guará e que está em perigo de extinção. Por se sentir sozinho, se tornou o lobo mau. A entrada é gratuita. Começa às 15h, na Arena Bosque do Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Concerto de Música Clássica – O Coro Lírico Cantarte abre as comemorações dos 15 anos de história em Campo Grande. A celebração será com concerto de música clássica. A entrada é gratuita. Começa às 20h, na Câmara Municipal de Campo Grande, que fica na Av. Ricardo Brandão, 1.600, Vila Manoel da Costa Lima.

Com informações do jornalista Marcelo Rezende

