Confira o resumo das novelas para este sábado

Novelas

Além da Ilusão (Globo 17h30)

Joaquim propõe que ele e Iolanda sejam amantes e aliados. Leônidas afirma que, caso Fátima não revele a verdade sobre Olívia para Heloísa, ele mesmo o fará. Davi ajuda Isadora, que é questionada pela imprensa sobre o fiasco do figurino do espetáculo. Benê confessa a Fátima que mentiu para a esposa sobre a origem de Olívia. Heloísa acredita que está grávida. Joaquim presenteia Iolanda e seduz a atriz. Constantino informa a Arminda que Julinha administrará a rádio. Heloísa confirma sua gravidez em consulta com Dr. Ambrósio.

Cara e Coragem (Globo 18h30)

Anita despista Dalva. Moa fala para Pat que desistiu de fazer o trabalho com Andréa. Rebeca conversa com a diretora do colégio de Chiquinho. Ítalo fala com Rico sobre a chave que encontrou no túmulo do pai de Clarice. Pat exige que Andréa se desculpe, antes de aceitar a trabalhar com ela. Danilo mostra a mansão para Duarte e avisa que é a nova casa de Bob Wright. Renan consegue manipular Lou novamente. Martha termina seu romance com Vini, que vai embora. Ítalo mostra a chave e a foto de Clarice com o grupo de mulheres para Martha.

Pantanal (Globo 20h30)

Mariana insiste em dizer que não vai para o Pantanal. José Lucas comenta com José Leôncio que ele foi muito duro com Tadeu. Zuleica fica estarrecida quando Marcelo revela que sabe que Guta é sua irmã. Jove discute com José Lucas por causa de Juma, e Tibério impede que os dois irmãos se agridam fisicamente. Tenório instiga Tadeu a brigar com José Leôncio e exigir do pai sua parte da herança em bois, prometendo ao peão parte das terras de sua fazenda. José Lucas diz a Tibério que irá tirar Juma da cabeça.

