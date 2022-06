Primeiro grupo de comédia feminino de MS se apresenta na Capital

Formado pelas comediantes Giovanna Zottino, Raphaelle Machado e Thayla Ortega, o ContaMina Comedy é o primeiro grupo de comédia feminino de Mato Grosso do Sul.

No dia 25 de junho (sábado), às 20h, o grupo se apresentará no espaço SAE (Rua laguna, 83, Cabreúva), representado por Raphaelle, Giovanna e Thayla, além de dois convidados especiais, Yuri Tavares e Junior Manica. Com duração de 90 minutos, esta apresentação tem o objetivo de mostrar o humor do cotidiano através de histórias de família, infância, relacionamentos, mundo feminino e constrangimentos que todo mundo já passou ou vai passar um dia na vida.

Informações: @contaminacomedy, ou ligue para (67) 99205-8556.

Ingressos: R$ 20,00

https://www.sympla.com.br/evento/contamina-comedy-stand-up-em-campo-grande-ms/1591069

*As integrantes do grupo e toda a produção já se encontram imunizadas com as duas doses de vacinas contra a COVID-19 ou a dose única da imunizante Jannsen.