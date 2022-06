Festa da padroeira começa hoje com missa e show de banda sertaneja

Com 10 dias de celebração, a Festa da Padroeira tem início hoje (24) com a Santa Missa e um show da banda Beto Lima & Gabriel. Na ocasião, o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebra 100 anos da criação da Novena e 80 anos da inauguração da Igreja Matriz em Campo Grande.

A festa se encerra no dia 3 de julho, com a tradicional Procissão Luminosa pelas ruas do território paroquial e segue para a Santa Missa com coroação do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O pároco Reginaldo Padilha comenta que o Santuário é o mais visitado no Mato Grosso do Sul, e no ano de 2019 foi tombado pelo patrimônio histórico. Ele também fala sobre a fé dos fiéis.

“Quem procura o Santuário vem para celebrar e agradecer, e a maior prova disso foi nessa pandemia de Covid-19, onde pessoas que vinham para agradecer por não pegaram o vírus, outras que vieram chorar a perda, e nesse encontro do humano com o Sagrado, todos saem fortalecidos de alguma maneira e com a vida restaurada. Então a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem essa graça de na simplicidade apresentar Jesus que faz a bênção acontecer de uma maneira muito bela na vida das pessoas. O Ícone é conhecido em todo estado pelo histórico de graças alcanças. Nós aqui do Santuário nos alegramos por cuidarmos do maior santuário do Estado, dedicado a ela”, destaca o reitor do Santuário

Será a primeira vez após a pandemia, que Festa da Padroeira voltará a contar com as atividades sociais, com apresentações, shows, quermesse e muito mais. Para a parte social, a rua Armando de Oliveira, ao lado do Santuário, será interditada da Av. Afonso Pena, ao limite do Santuário.

No local estão montadas tendas, palco, praça de alimentação, sonorização, banheiros químicos e iluminação, onde todas as noites milhares de pessoas passam para aproveitar com a família. A praça de alimentação funcionará todos os dias das 18h às 22h30.

A programação também se estende para fora do Santuário, pois serão visitadas instituições de relevância estadual, órgãos públicos e hospitais.

Dentro da programação da festa haverá ainda o sorteio de um Honda News City EX 2022, no dia 2 de julho. Os números das rifas podem ser adquiridos a R$30 nos horários de celebrações ou durante a festa.

Confira a programação e as atrações do evento: