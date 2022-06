Produtos de higiene deixam cesta básica mais cara

Creme dental é o item com maior variação de preços, de 30,61%

Por Izabela Cavalcanti [Jornal O Estado]

Além dos alimentos, que são os principais responsáveis pelo aumento dos itens da cesta básica, os produtos de higiene também têm tido uma parcela importante neste encarecimento. É o que mostra a pesquisa semanal da equipe do jornal O Estado, realizada em cinco supermercados de Campo Grande.

O creme dental, da marca Colgate, obteve variação de 30,61%, sendo vendido entre R$ 3,79 e R$ 4,95. O custo médio é de R$ 4,38.

No caso do papel higiênico, da marca Neve, está sendo vendido por R$ 20,79 no Assaí, e R$ 24,29 no Pires. Diferença de 16,84% e valor médio de R$ 22,71.

O sabonete Lux, de 90 gramas, teve diferença de 24%, ficando entre R$ 2,25 e R$ 2,79. A média é de R$ 2,38.

Outros itens

O arroz, de cinco quilos, está por R$ 15,69, no Atacadão, e R$ 17,98, no Nunes. Variação de 14,60% e média de R$ 16,45.

O feijão carioca, de um quilo, custa R$ 7,35, no Fort e no Atacadão, e R$ 7,99, no Nunes. A diferença calculada é de 8,70% e média de R$ 7,69.

O óleo de soja, de 900 ml, varia de R$ 8,29, no Fort, a R$ 9,39, no Nunes. Com isso, a variação é de 13,27% e média de R$ 8,99. O café em pó Três Corações, de 500 gramas, varia de R$ 17,69 a R$ 18,90 (6,84%). O valor médio é de R$ 18,03.

O leite integral, de 1 litro, da marca Italac, teve diferença de 1,61% e média de R$ 6,17. No Assaí está R$ 6,19 e no Pires, R$ 6,29. A margarina com sal, de 500 gramas, da marca Qualy está R$ 8,59 no Fort, e R$ 9,98 no Pires. Neste caso, a diferença é de R$ 16,18% e média de R$ 9,28.

O quilo do frango congelado variou 33,26%, ficando entre R$ 8,99 e R$ 11,98. O custo médio é de R$ 10.

Hortifrútis

O quilo do tomate variou 72,66% entre os preços com valor médio de R$ 3,82. No Assaí está R$ 2,89, e no Atacadão R$ 4,99. A batata está de R$ 2,79 a R$ 4,99 (78,85%) e valor médio de R$ 3,85.

Confira a tabela de preços:

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.