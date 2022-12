Riedel anuncia mais cinco nomes para sua equipe de governo

O governador eleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), anunciou na manhã de hoje (20), cinco novos nomes que irão integrar a sua equipe de secretários. Nove nomes já foram confirmados. Em coletiva de imprensa, Riedel anunciou que depois do Natal irá anunciar os outros quatro nomes que irão compor sua equipe.

Carlos Eduardo Girão comandará a CGE (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul), Jamie Verruck permanece na Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Antônio Carlos Videira segue como titular da Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública), todos já estão na administração de Reinaldo Azambuja (PSDB).

As novidades ficam por conta da indicação do ex-presidente da Unimed Maurício Simões Corrêa para a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e o deputado estadual eleito e ex-prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina Segov (Secretaria Municipal De Governo E Relações Institucionais).

Dentre os nomes anunciados o Eduardo Riedel disse Pedro Caravina é da sua conta pessoal, e os demais obedecem a critérios técnicos. O Governador ressaltou que a demora na formação da equipe é normal e não há crise entre aliados.

