Oito detentos que pertencem ao PCC fogem de presídio paraguaio

Nove integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), fugiram na madrugada de hoje (20), da Penitenciária Regional Coronel Oviedo, município localizado a 120 quilômetros de Foz do Iguaçu (PR). Conforme informações da polícia paraguaia, os detentos fugiram por um buraco que foi criado por conta de uma obra no presídio. Uma pessoa foi recapturada, mas oito continuam foragidos.

Segundo informações dos agentes locais, sete detentos que fugiram são cidadãos paraguaios e um é brasileiro. Todos os presos pertencem ao grupo criminoso do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme informações da Polícia Nacional, os detentos que estão foragidos são:

Odilio Domínguez Márquez (24), condenado por roubo agravado;

César Esteban Ojeda (26), preso por sequestro;

Douglas Danilo Colmán (22), preso por homicídio doloso;

Fredy González Delvalle (26), preso por roubo qualificado;

Édgar Luis Núñez (29), preso por estupro;

Leonardo Mareco (27), condenado por roubo qualificado;

José Carlos De Almeida (40), preso por roubo qualificado e tentativa de motim em presídio,

Gastón Nobil Mercado (19), preso por roubo qualificado.~

Em comunicado a imprensa paraguaia, o diretor da Polícia Nacional no departamento de Caaguazú, Luis Goiburú informou que jpa identificou o nono detento e que os presos fugiram da penitenciária se aproveitando de um espaço que ficou aberto em uma área de “melhorias na parte predial” que ainda não foi finalizada dentro do presídio. Ele ainda afirmou que a polícia desconhecia o burado em aberto.

Ele ainda citou no comunicado que os presos fora do seu pavilhão, cortaram a vedação perimetral da penitenciária e fugiram por uma área de mata. Os policiais receberam a notícia da fuga por volta das 2h40.

Goiburú comentou que estão sendo feitas buscas por essa região de mata e que os moradores do município de Coronel Oviedo, já foram informados do ocorrido. Até o momento nenhum dos oito detentos foram localizados.

