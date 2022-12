Após sequestro, gerente de casa de câmbio é solto na fronteira

O gerente de uma casa de câmbio, identificado como Marcos Antonio Jara Florencio, 35 anos, foi sequestrado na noite de ontem (20), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Após passar três horas em poder dos sequestradores, ele foi libertado e está bem de saúde.

Conforme informações da Polícia Nacional, os sequestradores interceptaram a caminhonete do gerente por volta das 20h54 da noite. Três homens encapuzados e fortemente armados, quebraram o para brisa do veículo e abordaram o gerente. Ele foi levado dentro de sua caminhonete, Amarok de cor branca, pelos sequestrados, enquanto um veículo de passeio o seguiu até o local onde Marcos ficou na mão dos bandidos. Conforme informações da Rádio Urundey FM 103, Marcos teria resistido ao sequestro, por isso foi levado.

Conforme informações da rádio local, após três horas na mão dos sequestradores, o gerente foi libertado. As informações foram confirmadas pela imprensa paraguaia e pelo Ministério Público paraguaio e também pela promotora de justiça do Paraguai, Kátia Uemura. Após a soltura, a vítima informou à promotora que estava com a sua família.

Segundo informações da polícia paraguaia, até o momento não se sabe se o sequestro está relacionado com os últimos acontecimentos, como assalto em uma casa de câmbio e entre outros que vem assustando a população da fronteira

Caminhonete incendiado foi encontrado na manhã de hoje.

Na manhã de hoje (20), a Polícia Nacional encontrou a caminhonete que possivelmente foi usada no sequestro do gerente de uma casa de câmbio em Pedro Juan Caballero. O veículo foi encontrado completamente incendiado em uma estrada vicinal no bairro Paraíso, no bairro General Genes, no município paraguaio.

Segundo a investigação, os dados do veículo batem com as características do automóvel do gerente que foi sequestrado na noite de ontem e depois libertado.

Os médicos da perícia técnica local, colhendo informações que podem ajudar na localização dos sequestradores.

Conforme informações da Polícia Nacional, o que se sabe é que a caminhonete é um Amarok da marca Volkswagen, mesmo modelo do gerente da casa central de câmbio, Marcos Antonio Jara Florencio, quando foi sequestrado em via pública na noite de ontem (19).

