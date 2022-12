Eduardo Riedel anuncia novos secretários nesta terça

O governador eleito anuncia novos nomes que irão compor suas secretarias amanhã (20), às 14h. Muito suspense ainda se faz em torno dos homens e mulheres que preencheram as 50 vagas.

Um dos cotados que tem sido especulado é o nome do deputado estadual Pedro Arlei Caravina (PSDB), é cotado para a Secretaria de Governo e teve o nome também citado para Segurança, mas Riedel não deixou escapar nenhuma pista na última quarta quando anunciou cinco secretários com o nome do prefeito de Ponta porã como novidade, Hélio Peluffo para a secretaria de infraestrutura. Para a pasta da Assistência Social pode vir da atual gestão municipal da Capital, aliada de Adriane Lopes (Patriota).

Ainda tem espaço no governo para as diretorias de agências e fundações, que são quase 20, incluindo entre elas: Imasul; Fundect; Funtrab; Agraer; MS Mineral; Jucems; AEM/MS; Iagro; MS Gás; Detran; Agehab; Agesul, entre outras.

São 11 secretarias, com titulares e adjuntos (22 cargos no total); oito subsecretarias só na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania: igualdade racial, pessoa idosa, mulheres, populações indígenas, juventude, LGBTQIA+; assuntos comunitários e pessoas com deficiências.

Mas não será apresentado todos nomes antes do Natal. No dia 20 haverá um anúncio e depois na semana antes do Ano Novo o mistério deve ser encerrado com o restante dos nomes não apresentados que vão compor a gestão de Eduardo Riedel para os próximos quatros anos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.