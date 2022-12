Vencedores das eleições de 2022 em MS são empossados na Capital

Com informações do repórter Willian Leite

Na noite desta segunda-feira (19), foi realizada a cerimônia de posse do governador eleito por Mato Grosso do Sul, em 2022, Eduardo Corrêa Riedel (PSDB), da Senadora eleita Tereza Cristina (PP) e dos 32 deputados eleitos para a 12ª Legislatura do Estado, que receberam o diploma de posse para 2023, no Buffet Ondara Palace, em Campo Grande.

Antes de receber o diploma, Eduardo Corrêa Riedel (PSDB) disse que espera um mandato com muita tranquilidade. “Como sempre disse, vamos governar para todos o sul-mato-grossenses, independente de quem esteja a frente do Governo Federal. Sou um homem de diálogo, vou sentar na mesa e fazer valer a importância do Mato Grosso do Sul.”

“MS é o Estado que mais cresce há três anos consecutivos, contribui demais para o Brasil e, dessa maneira independente, altiva e com um projeto muito bem definido que nós avançaremos com todos os diplomados, com a nossa Assembleia, legislativo, com a nossa Bancada Federal, eu, meu vice Barbosinha e nosso secretariado conduziremos Mato Grosso do Sul”, avalia Riedel, que falou por último. Confira a posse no Youtube.

Para a reportagem, Eduardo também conversou sobre o relacionamento do órgão executivo com o legislativo estadual. “A Assembleia é a casa do dialogo. O fato de haver oposição não tira a responsabilidade em grandes projetos e discussões. Sempre sentamos na mesa e solucionamos os encaminhamentos e assim será. Quando o projeto é bom, transparente e impacta de maneira positiva, vamos fazer valer o nosso argumento e debater com a casa.”

Ao lado de Reinaldo Azambuja (PSDB), o Presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), Desembargador Paschoal Carmello Leandro determinou a convocação dos 24 eleitos a deputado estadual. Mara Elisa Navacchi Caseiro (PSDB/Cidadania), a mais bem votada do Estado (49.512 votos), quem recebeu o direito de discursar. “Quero ressaltar a essência da nossa missão, a representatividade popular. Somos agentes políticos singulares, mas estamos aqui em nome de uma sociedade plural e ampla.”

Defendendo o governo municipalista dos últimos anos, Mara agradeceu ao eleitorado “Estou aqui em nome de todos do nosso Estado, pelos valores que vão além das nossas divergências, por Mato Grosso do Sul, cujo sua história precisamos honrar. ”

“Estou aqui não por favorecimento ou concessão por ser mulher, mas pelo meu caminho, perseverança ao trabalho e plenitude da minha cidadania. Percorri uma trajetória de todos que acreditaram a mim. Mais que a minha gratidão, tenho o compromisso de honrar a confiança deles. dedico esse diploma as mulheres que todos os dias precisam provar o nosso valor a sociedade”, agradeceu.

Marcos Pollon (PL), 103,111 mil votos, discursou em seguida admitindo o peso e responsabilidade de representar MS na Câmara Federal. “Tive a alegria de poder figurar na chapa vencedora da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuário), vou compor a pasta responsável por segurança no campo, uma área muito cara para o nosso Estado e que pretendo reverberar para MS, em benefício do desenvolvimento não só do agro, mas de todo o Estado”, adiantou Pollon na entrada do evento.

“Em nível nacional, trabalhar da melhor forma possível para impedir que os avanços ao longo do governo Bolsonaro sejam desmontados. Defenderei os valores: Deus, pátria, família e liberdade, principalmente a nossa liberdade em um momento tão conturbado que vivemos hoje”, discursou.

Por fim, Pollon citou a honra de ter criado o maior e mais organizado movimento de direita do Brasil. “Agradeço a Deus, que abençoou meu projeto, meus pais que forjaram meu caráter, a minha esposa, as crianças e ao Jair Messias Bolsonaro que me atribuiu essa missão, cujo nome pretendo honrar. Somos parlamentares de todos.”

“O nosso desafio é buscar o respeito pelas instituições e o desenvolvimento do Estado. Espero lutar pela liberdade, para que meus filhos saibam a diferenciar de ganhar e tomar as eleições, saber que o crime não compensa, saber que o homem honrado pode honrar dignamente na construção desse país”, conclui.

A cerimônia também contou com a diplomação da Senadora Tereza Cristina Corrêa, seus dois suplentes e do Vice-Governador eleito José Carlos Barbosa (PSDB/Cidadania/Republicanos/PP/PDT/PL/PSB), que fez um discurso curto. A antiga Ministra da Agricultura ficou emocionada. “Hoje é a materialização de um sonho, já estive aqui duas vezes, dessa vez é diferente, eleita por 829,149 mil pessoas.”

“Sinto-me ainda mais honrada e desafiada por um MS mais próximo, desenvolvido e justo. Nessa cerimônia, dedico às lembranças a Fernando Corrêa da Costa, eleito senador duas vezes ainda no estado uno. É muita emoção ocupar uma cadeira no Senado Federal, assim como ele fez no passado. Vivemos um momento delicado no Senado, serei responsável em defender MS buscando mais recursos e legislando, fiscalizando, entre outras competências”, completa Tereza.

“Vivemos um momento delicado da nossa democracia. Vamos trabalhar arduamente para que ela seja exercida com respeito, equilíbrio e harmonia entre os poderes,” disse a senado, citando em seguida o político, filósofo e escritor francês Montesquieu. Acesse também: TSE julga e Tiago Vargas perde para Pedrossian Neto vaga de deputado estadual