Quadrilha do falso frete foi localizada após compra com cartão de vítima

A Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos) iniciou a busca que acabou na prisão de um quadrilha do falso frete, na tarde desta sexta-feira (28), a partir do uso de um cartão de uma das vítimas em um supermercado de um bairro vizinho ao cárcere de dois caminhoneiros, em Campo Grande.

Segundo o delegado Guilherme Sarian, a polícia especializada chegou até o caso após denúncia de desaparecimento de pessoas. “Como sabíamos do modo operante da quadrilha, fomos juntando as peças. Tomamos conhecimento do local onde possivelmente seria o cativeiro onde as vítimas estavam. Encontramos a casa e fizemos a prisão em flagrante.”

Conforme conta Guilherme, os autores já tem qualificação, sendo um deles envolvido em outro crime de falso frete em julho, também em Campo Grande. Eles não foram ouvidos ainda, mas estão na delegacia a disposição. Eles responderão por roubo majorado pelo concurso de pessoas, distorção e associação criminosa.

“Vamos representar pelo pedido de prisão preventiva e tentar identificar os outros comparsas. Com certeza, podemos afirmar esses quatro presos e, mas um que mantinha contato por telefone com a quadrilha. Existem, pelo menos, outras três pessoas envolvidas que ainda não foram identificadas”, revela o delegado.

“Estes criminosos fazem vítimas por todo o Brasil. Simulam que vão contratar o frete, abordam as vítimas fingindo serem de alguma empresa, entram no veículo e anunciam o roubo. Na maioria dos casos, o motorista é feito de refém por dias, até que o caminhão roubado chegue até o destino sem levantar suspeitas”, conclui.

Entenda o caso

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (28), quatro suspeitos de sequestrarem dois caminhoneiros, resgatados na manhã nesta manhã em um espaço de festas da Rua Irineu Machado Cardoso, Bairro Parque Novo Século, em Campo Grande.

De acordo com as autoridades, uma das vítimas se trata de um morador de Maringá (PR), e estava no local desde a quarta-feira (26), quando foi abordado por dois homens na região da Avenida Guaicurus, em Campo Grande. O outro motorista foi levado para o cativeiro na tarde de quinta-feira (27).

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf