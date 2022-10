Polícia Civil prende quatro envolvidos em sequestro de caminhoneiros

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (28), quatro suspeitos de sequestrarem dois caminhoneiros, resgatados na manhã nesta manhã em um espaço de festas da Rua Irineu Machado Cardoso, Bairro Parque Novo Século, em Campo Grande.

De acordo com as autoridades, uma das vítimas se trata de um morador de Maringá (PR), e estava no local desde a quarta-feira (26), quando foi abordado por dois homens na região da Avenida Guaicurus, em Campo Grande. O outro motorista foi levado para o cativeiro na tarde de quinta-feira (27).

Nesta sexta, a fim de confirmar que o local se tratava do cativeiro, foi realizado monitoramento pela equipe policial até que um dos suspeitos saiu do imóvel em um veículo, sendo perseguido e abordado na sequência.

Ao ser questionado, o sequestrador confessou o crime, informando que na residência em que estavam havia mais três comparsas e duas vítimas. Com ele, foi localizado um revólver calibre .38 e quatro munições de mesmo calibre intactas.

Segundo uma testemunha que mora na região há mais de 20 anos, ele observou a quadrilha utilizando um veículo Corsa, cinza e com faixas pretas, durante os últimos dias.

Conforme ele viu, os suspeitos eram rapazes entre 20 a 25 anos. Além disso, que eles iam e voltava no bar, movimentavam-se durante a madrugada e ao mesmo tempo eles eram discretos, porque não escutavam música alta.

O resgate foi feito por equipes da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), a partir do rastreador do seu aparelho celular de uma das vítimas no cativeiro.

Segundo a polícia, um dos caminhões roubado também foi encontrado na divisa entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no entrocamento entre a Avenida Brasil (Ponta Porã), com a Avenida José Gaspar Rodrigues de Francia (Pedro Juan Caballero), abandonada em um matagal. Acesse também: Proibições de pesca na Piracema começam dia 5 de novembro

Com informações do repórter Marcos Maluf