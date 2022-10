MS atinge 71% das crianças vacinadas contra Poliomielite

Com a meta de 71,3% na cobertura vacinal atingida termina nesta sexta-feira (28), a Campanha Contra a Poliomielite em Mato Grosso do Sul. Foram 63 municípios que alcançaram o índice considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde havia encerrado a campanha nacional no dia 30 de setembro, mas para ajudar os estados que estavam com cobertura vacinal baixa, deixou o sistema aberto por mais 30 dias para que pudessem continuar fazendo a aplicação das doses e foi o que aconteceu em Mato Grosso do Sul.

“Então, quem ainda tinha a vacina, continuou fazendo a aplicação. Por isso, nós decidimos por prorrogar a campanha até hoje 28 de outubro. Isto foi positivo, pois nos ajudou a melhorar o nosso índice de vacinação. No dia 30 de setembro, nós estávamos com 40% de cobertura vacinal, um dado muito baixo, mas esses 30 dias, nos ajudaram a ampliar a nossa cobertura atingindo o índice satisfatório de 71%”. Explicou o secretário de Estado de Saúde, Flávio Britto.

Britto ainda destaca que 35 municípios do Estado alcançaram a meta de 95% de cobertura vacinal contra a poliomielite. “Para nós, isto é, de extrema importância. Significa que os pais ou responsáveis atenderam os nossos pedidos e levaram as crianças para se vacinar. Mas outras vacinas estão aí disponíveis nas unidades de saúde. Então, quem ainda não levou, leve os seus filhos para atualizarem a caderneta de vacinação. Não deixe de vacinar as nossas crianças. A vacina protege os seus filhos”.

A Coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, destaca que os dados ainda são parciais. “Nós sabemos que alguns municípios farão alimentação do sistema. Ele fecha na próxima segunda-feira (31), por isso, nós recomendamos que os municípios fiquem atentos quanto ao prazo para fazer essa inserção de dados no sistema nacional. Após esta data ele fecha e os dados não poderão ser mais inseridos. Então, hoje ainda dá tempo de levar as crianças até uma unidade de saúde e vacinar os seus filhos contra a poliomielite”.