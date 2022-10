Projeto Bioinsumos aprovado na Assembleia

A lei que considera como bioinsumo o produto, processo ou a tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários foi aprovada nesta última semana pelos deputado estaduais. O projeto de lei visa contribuir de maneira decisiva com a meta do Mato Grosso do Sul de atingir o status de Carbono Neutro até 2030.

De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção, e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, diante da busca por uma produção cada vez mais sustentável o Governo do Estado apresentou um projeto na Assembleia para instituir o Programa Estadual de Bioinsumos de Mato Grosso do Sul que foi aprovado e entra em vigor após ser sancionada pelo Governador Reinaldo Azambuja.

“O Programa Estadual de Bioinsumos, segundo ele, será coordenado pela Semagro, que poderá firmar parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, para a implementação, a divulgação e o desenvolvimento das ações de produção e o uso dos produtos”, afirmou Jaime Verruck.

Além da pegada sustentável, o secretário Jaime Verruck avalia que o programa tem a lógica de política pública moderna. “A adesão hoje ao bionsumo no agronegócio ela é excepcional. Por isso nós precisamos de produtos competitivos com eficácia comprovada. Estes são os pontos que vamos trabalhar muito fortemente. Então com o programa o Mato Grosso do Sul dá mais um grande passo na modernidade”, destacou.

Segundo o superintendente de Agricultura e Pecuária, Rogério Beretta, a meta é atrair mais empresas no segmento. “A partir do projeto queremos atrair empresas para o Estado, implantando biofábricas no sistema “on farm” e biofábricas de produção comercial, atendendo a demanda que hoje cresce à razão de 25 a 30% ao ano”, explicou, lembrando que o bioinsumo hoje é um importante mecanismo de controle de pragas, que ajuda na redução de uso dos produtos químicos.