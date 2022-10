Caminhoneiro que desapareceu na Capital é encontrado

O caminhoneiro paranaense Heverson Leandro Garbelini que estava desaparecido desde da noite de ontem (27), em Campo Grande, foi localizado pela Polícia Civil. Ele se encontra bem de saúde e já informou seus familiares. O caminhão foi encontrado na divisa entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero na manhã de hoje (28).

De acordo com informações da polícia, a carreta possui rastreador e o último contato com a família foi às 20h58. Após a falta de contato, os familiares de Heverson entraram em desespero e postaram fotos nas redes sociais na tentativa de localizar o caminhoneiro.

Com informações em mãos, a Polícia Civil iniciou o trabalho de investigação e conseguiu localizar Heverson Leandro na capital sul-mato-grossense, a partir do rastreador do seu aparelho celular em um cativeiro.

Após localizar Heverson em Campo Grande, a carreta foi encontrada no entrocamento entre a Av Brasil (Ponta Porã) com a Av José Gaspar Rodriguês de Francia (Pedro Juan Caballero) abandonada em um matagal.

Equipes da Polícia Civil continuam das ruas de Campo Grande e também na fronteira em busca de informações dos suspeitos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.