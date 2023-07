Idosa morre em acidente com carro de prefeitura em curva da MS-276

Maria Francisca Nascimento, 93, morreu após o motorista de um Renault Sandero perder o controle da direção em uma curva próximo ao km 34, da MS-276, saindo da pista e capotando o carro várias vezes na tarde desta segunda-feira (10), entre Indápolis, distrito de Dourados, e Deodápolis.

Segundo Dourados News, Maria estava no Renault Sandero da Secretaria Municipal de Saúde de Angélica. Além dela, outras três pessoas precisaram ser encaminhadas para atendimento médico em Dourados com ferimentos. Uma delas foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e outras duas até o Hospital da Cassems.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito da idosa, além de realizar o socorro dos outros ocupantes do Sandero. Equipe da PMRE (Polícia Militar Rodoviária Estadual), policiais civis e a perícia estiveram no local e as causas do acidente são investigadas.

O condutor apresentava apenas escoriações leves e permaneceu no local.