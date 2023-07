Naviraí atrai investimentos e projeta implantação de indústria de bebidas

Naviraí vem se destacando pelo seu potencial econômico e sua capacidade de atrair novos investimentos. Na última quinta-feira (06/07), a prefeita Rhaiza Matos recebeu em seu gabinete o empresário Eduardo Rosset, responsável pela empresa Dom Fiorelo, que tem como objetivo implantar uma indústria de fabricação de bebidas no município, abrangendo cervejas, chopp, refrigerantes e outras bebidas. A iniciativa tem como propósito gerar inicialmente 40 empregos diretos.

Durante o encontro, a prefeita determinou ao titular da Gerência de Desenvolvimento Econômico (GEDEC), Eugênio Guedes, que fornecesse todo o suporte necessário ao empresário, orientando-o sobre os incentivos fiscais que o município oferece para atrair novas indústrias. O objetivo é impulsionar o setor produtivo e promover o crescimento sustentável da cidade.

A prefeita Rhaiza Matos ressaltou que a instalação da indústria de bebidas em Naviraí trará benefícios significativos para a cidade. Além do incremento na arrecadação de impostos, haverá estímulo ao comércio local e fortalecimento da cadeia produtiva da região. A prefeita enfatizou o compromisso da administração municipal em fornecer todo o suporte necessário para a chegada dessa nova indústria e destacou a importância de receber novas empresas no município para ampliar a geração de empregos, renda e contribuir para a diversificação da economia local.

Para o titular da Gerência de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Guedes, a decisão do empresário em investir em Naviraí é um sinal concreto do potencial econômico da região e da confiança na gestão pública municipal. Segundo ele, com a implantação da indústria, a cidade ganhará uma importante fonte de empregos e renda, além de valorizar a região e atrair novos investimentos. Guedes ressaltou ainda a importância de uma gestão pública comprometida com o desenvolvimento econômico e a criação de oportunidades para a população.

A expectativa é que a implantação da indústria de bebidas em Naviraí traga impactos positivos para a economia local, impulsionando o crescimento da cidade e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

Com Informações da Prefeitura de Naviraí