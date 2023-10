Desde 2009, serviço de Moto Socorro garante agilidade nas ocorrências

Equipes atendem desde vítimas de acidentes de trânsito até resgate de animais, em residências

Um vídeo emocionante ganhou vários cliques e compartilhamentos nas redes sociais na última quarta-feira (5). A divulgação mostrou o atendimento de um parto domiciliar, realizado inesperadamente por uma equipe de Moto Socorro do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Os sargentos moto-socorristas Melin e Santos, que participaram da ocorrência, afirmaram que, após serem acionados, levaram apenas

dois minutos para chegar ao local. Assim como esta ocorrência, desde 2009 a equipe garante mais agilidade no atendimento de pacientes, na Capital. “O tempo de resposta foi extremamente rápido, chegamos ao local em dois minutos e nos deparamos com uma mulher nervosa, um bebê já coroando e a mãe já estava sem forças.

No local, iniciamos os procedimentos necessários, observamos que ela já não tinha mais contrações e que a bolsa já tinha estourado. Devido à complexidade do caso, solicitamos uma equipe médica especializada, conversamos com a mãe que já não conseguia mais fazer o movimento expulsivo, mas ela foi guerreira e conseguiu. Quando a equipe chegou, já encaminhou mãe e bebê a uma maternidade, para dar continuidade aos procedimentos”, relembrou Melin, à reportagem.

Melin explicou ainda que essa agilidade é o objetivo principal do serviço inovador de Moto Socorro, que atende diversas ocorrências com segurança. Inspirado em outras cidades, como Brasília e o Estado de Minas Gerais, o serviço começou a funcionar em 2009, em Campo Grande. “Nós sempre dizemos que somos os olhos da nossa central, que recebe a ligação no 193 e nós aqui, na ponta, somos os olhos, então nos deslocamos assim que recebemos a ocorrência e com mais agilidade, por conta das motos. Quando chegamos ao local, avaliamos a situação e convocamos reforços, sempre que preciso”, disse

O sargento ainda ressaltou que a equipe atende de cinco a oito ocorrências variadas por dia. “Na quarta-feira, por exemplo, iniciamos o dia atendendo um acidente de

trânsito, aí, do acidente de trânsito, fomos para o resgate de um gato no motor de um carro, depois fomos para o atendimento de um parto, aí fomos para outro acidente de trânsito. Assim, a atuação do serviço de Moto Socorro não se restringe somente ao trauma, ao acidente de trânsito, por mais que este seja o carro-chefe”, contou.

Além disso, ele afirmou que, atualmente, são seis bombeiros militares atuando no serviço de Moto Socorro. “Nós trabalhamos em uma escala, na qual todos os dias trabalha uma dupla. Cada bombeiro tem a sua moto e ainda passam por um curso de pilotagem segura, para atuarem com cuidado e segurança”, esclareceu. Também presente na ocorrência do parto, o sargento Santos afirmou que a mãe e o pai estavam tensos por ser o primeiro filho, mas que tudo aconteceu muito rápido. “Esse é o quarto parto que eu participo na profissão e, nesse caso, a mãe já estava em trabalho de parto desde a noite anterior, mas, depois da nossa chegada, tudo aconteceu muito rápido”, relembrou.

Atuando na corporação desde 2010, Santos explicou que, além de tudo isso, a equipe também faz parte do SCI (Sistema de Comando de Incidentes), que tem por objetivo realizar a verificação de incêndios de pequenas, médias ou grandes proporções. “Fazemos esse tipo de apoio também para nossa central, nas viaturas de grande porte, a gente se desloca em apoio, fazendo o serviço de batedores, abrindo o caminho para as viaturas de grande porte”, finalizou.

CURSO PARA A POPULAÇÃO

Em entrevista ao jornal O Estado, os sargentos ressaltaram que o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul disponibiliza um curso gratuito para toda a população, que abrange técnicas de atuação ao se deparar com acidente e primeiros socorros. “Esse curso é aberto ao público civil e dura uma manhã. Ele conta com aulas teóricas e práticas, e a gente passa um pouco dos nossos ensinamentos para eles”, explicaram.

REDES SOCIAS

No perfil do Instagram @motosocorrocbmms é possível ter acesso a fotos e vídeos de diversas ocorrências, deslocamentos e dicas da equipe. O responsável pelas publicações é o sargento Melin. “A gente mostra um pouco do nosso serviço, dá dicas de pilotagem, orientações de atendimento, faz divulgação do nosso serviço e todos estão convidados a acompanhar”, reforça.

[Tamires Santana– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.