Abel fica livre para Copa do Brasil após duas decisões do STJD

O técnico Abel Ferreira está livre para comandar o Palmeiras na Copa do Brasil, contra o São Paulo, após ser julgado duas vezes nesta segunda-feira (10), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). As decisões foram em primeira instância. Portanto, cabe recurso a elas.

O treinador foi absolvido em um processo (confusão contra o São Paulo) e condenado em outro (expulsão contra o Fortaleza). Mas como já cumpriu a suspensão automática pelo cartão vermelho no segundo caso, não tem mais “dívidas” disciplinares a pagar.

O QUE FOI AVALIADO

Abel foi absolvido no primeiro processo porque os auditores entenderam que o árbitro de campo estava perto para avaliar o comportamento dele durante uma confusão com Calleri à beira do campo no jogo contra o São Paulo. O técnico levou amarelo. Ainda que tenha havido um suposto xingamento ao árbitro Raphael Claus, os auditores não decidiram aplicar punição por isso.

No segundo processo, Abel foi condenado a um jogo de suspensão pelo cartão vermelho contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Mas como já tinha cumprido a automática, não precisa ficar fora de mais um jogo. Os auditores decidiram pela condenação no caso por conta do xingamento registrado na súmula e na resistência de Abel em sair do campo, gerando mais uma paralisação da partida.

